Eigenständige App für Kinder: Spotify Kids startet ab sofort in Deutschland

Mit Spotify Kids bringt Spotify eine App auf den Markt, die "mit besonderem Blick auf die Sicherheit speziell für Familien mit Kindern ab drei Jahren entwickelt und kuratiert wurde", wie es in einer Mitteilung heißt. Ab sofort ist die App in der Beta-Version auch in Deutschland verfügbar.

Die App Spotify Kids bietet eine Zusammenstellung aus mehr als 170 Playlists und laut eigenen Angaben etwa 30.000 Songs zum Durchhören und Entdecken. Um ein kindgerechtes und unterhaltsames Angebot zu schaffen, sei ein Großteil der Inhalte und Playlists speziell für Deutschland lokalisiert worden. Gute Nacht!, Singen & Lernen oder Bewegungslieder stünden beispielhaft für Playlists, die von erfahrenen Redakteuren sorgfältig ausgewählt, kuratiert und kontinuierlich erweitert werden. Hinzu kommen Hörspiel-Klassiker wie Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Die Drei ??? und TKKG. Spotify Kids bietet Eltern die Option, altersspezifische Filter für ihre Kinder zu bestimmen, um eine passende Vorauswahl zu erhalten.

Ob “zum Einschlafen, zur Wohnzimmerparty mit der ganzen Familie oder zum spielerischen Lernen” sollen zum Alter passende Künstler wie Rolf Zuckowski, Simone Sommerland, LEA, Lena oder Mark Forster abgespielt werden. Relevante Highlights wie die Kinostarts von Bibi und Tina oder Die Eiskönigin sind darüber hinaus mit den deutschsprachigen Soundtracks in Spotify Kids vertreten. Bei der aktuellen Version handelt es sich um eine Beta-Version.

In der Mitteilung heißt es weiter: “Design und Gestaltung von Spotify Kids wurden unter Berücksichtigung der spezifischen kognitiven Fähigkeiten von Kindern entwickelt und strahlen eine heitere, spielerische und familiäre Atmosphäre aus. Die farbenfrohe Navigation hilft den jungen Hörern mit einfacher Menüführung und verkürztem Text durch die App”. Teil der App ist auch, dass sich Kinder Avatare anlegen und individuelle Farbthemen auswählen können.

Neben Deutschland startet Spotify Kids auch in Japan ab sofort in die offene Beta-Phase. Seit Oktober 2019 wurden bereits Beta-Tests in Irland sowie in Schweden, Dänemark, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Mexiko, Argentinien, Brasilien, den USA, Kanada und Frankreich durchgeführt. Die Spotify Kids App ist exklusiv für Abonnenten von Spotify Premium Family ohne zusätzliche Kosten verfügbar und kann auf iOS- oder Android-Geräte heruntergeladen werden.

bek

