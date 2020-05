FischerAppelt: Digital-Vorstand Franziska von Lewinski geht

Franziska von Lewinski wird die FischerAppelt AG zum Jahresende und nach sechs Jahren verlassen. Der Digital-Vorstand will sich, so heißt es in einer Mitteilung, "in einem anderen beruflichen Umfeld weiterentwickeln". Bereits Ende Mai verlässt sie den Vorstand.

“Die Nachfolgefrage stellt sich in kritischen Zeiten nicht heute, da es zunächst in der Agentur darum geht, die Kräfte zu bündeln”, wird Andreas Fischer-Appelt darin zitiert. Und Bernhard Fischer-Appelt ergänzt: “Franziska von Lewinski hat als Vorstand mit großem Einsatz dazu beigetragen, dass sich unsere Gruppe so erfolgreich entwickelt hat”. Wie die Agentur versichert, gehe man “im allerbesten Einvernehmen auseinander”.

Von Lewinski: “Es waren für mich sechs unglaublich tolle Jahre bei FischerAppelt. Mein großer Dank geht an alle Kunden von FischerAppelt, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agenturgruppe, insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen von Philipp und Keuntje, Fork Unstable Media, Ligalux und Die Krieger des Lichts. Ausdrücklich danke ich Andreas und Bernhard Fischer-Appelt für den kreativen Freiraum in einer unternehmergeführten Agentur und darüber hinaus für die wegweisenden inhaltlichen Impulse.” Franziska von Lewinski wird den FischerAppelt-Vorstand zum 31. Mai verlassen und bleibt der Agenturgruppe noch bis zum Jahresende beratend verbunden.

bek

