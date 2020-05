Borowski-Tatort siegt bei Jung und Alt, Bauer sucht Frau international überzeugt nur bei den Alten

Von

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

8,71 Millionen Menschen schalteten am Abend also den Tatort im Ersten ein – kein Sensationsergebnis, aber eins, das für einen Marktanteil von 25,5 Prozent und den klaren Tagessieg reichte. Hinter dem Krimi folgen in den Tages-Charts drei Nachrichtensendungen: Die Tagesschau sahen im Ersten 7,65 Millionen (24,6 Prozent), das heute journal im ZDF 4,95 Millionen (16,1 Prozent) und heute 4,45 Millionen (19,9 Prozent). Auch Anne Will und Berlin direkt profitierten wieder von dem weiterhin gesteigerten Informationsinteresse der Deutschen: 4,14 Millionen (14,2 Prozent) und 4,12 Millionen (17,5 Prozent) sahen zu. Zu den Gewinnern des Tages gehörte auch wieder Terra X: mit 4,42 Millionen und 15,8 Prozent.

In der Prime Time kam das ZDF dem Tatort am nächsten, wobei das Wort “nah” angesichts von 3,60 Millionen Sehern gegenüber 8,71 Millionen sehr relativ ist. Der Marktanteil des ZDF-Films lag bei 10,5 Prozent. Direkt dahinter folgt Bauer sucht Frau international mit 3,48 Millionen Zuschauern und 11,4 Prozent – ein gutes Ergebnis. ProSieben sprang mit Kingsman: The Golden Circle auf 2,99 Millionen Seher und den sehr guten Marktanteil von 9,6 Prozent.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 10. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe 20:15:26 01:28:30 8,710 25,5 2 ARD Tagesschau 19:59:53 00:15:33 7,646 24,6 3 ZDF heute journal / Wetter 21:44:39 00:37:28 4,946 16,1 4 ZDF heute / Wetter 18:59:43 00:11:25 4,446 19,9 5 ZDF Terra X: Welten-Saga 19:31:19 00:43:17 4,422 15,8 6 ARD Anne Will 21:44:25 01:00:27 4,143 14,2 7 ZDF Berlin direkt 19:11:08 00:20:02 4,118 17,5 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:55 00:21:11 3,807 18,2 9 ZDF Ella Schön - Sturmgeschwister 20:15:46 01:28:13 3,595 10,5 10 RTL BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 4 20:15:00 02:32:35 3,476 11,4 11 ProSieben Kingsman: The Golden Circle 20:14:54 02:10:19 2,987 9,6 12 ARD Tagesthemen 22:45:42 00:20:44 2,943 12,8 13 ZDF Die purpurnen Flüsse - Melodie des Todes 22:23:07 01:32:11 2,408 11,9 14 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:45:03 00:50:23 1,993 11,8 15 RTL LLAMBIS TANZDUELL Folge 4 19:07:34 00:46:40 1,945 7,6 16 ZDF Terra Xpress: Ich will hier raus-Reiseärger in Corona-Zeiten 18:29:30 00:29:05 1,941 10,0 17 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 12 19:16:24 00:45:40 1,868 7,0 18 ZDF ZDF-Fernsehgarten 12:16:09 02:00:06 1,864 15,8 19 ARD Weltspiegel 19:20:32 00:36:46 1,816 7,1 20 ARD IMMER WIEDER SONNTAGS Folge 2 10:03:37 01:55:04 1,626 15,8

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum gewann der Tatort den Tag: 2,21 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen einem Marktanteil von 22,4 Prozent. Hinter der Tagesschau (2,07 Millionen / 24,7 Prozent) folgt ProSiebens Kingsman: The Golden Circle: 1,67 Millionen junge Zuschauer und 18,1 Prozent sind ein starkes Ergebnis für den Film. Weitere Sendungen mit siebenstelligen Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen gab es am Sonntag nicht, RTL aktuell landete als Nummer 4 mit 0,96 Millionen und 18,6 Prozent schon unter der Millionen-Marke.

Bauer sucht Frau international gehörte bei den 14- bis 49-Jährigen im Gegensatz zum Gesamtpublikum klar zu den Verlierern: 0,85 Millionen Interessenten reichten nur für 9,4 Prozent – der schwächste Marktanteil in der Geschichte der Sendung. Vor einer Woche sahen noch 1,13 Millionen zu, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent. 9,4 Prozent hingegen sind für RTL-Verhältnisse klar zu wenig.

Auf den weiteren Plätzen der Prime-Time-Charts finden sich Sat.1 mit 0,81 Millionen und ordentlichen 8,7 Prozent für Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2, Vox mit 0,76 Millionen und guten 8,7 Prozent für Grill den Henssler, Kabel Eins mit 0,44 Millionen und blassen 4,5 Prozent für die Trucker Babes, das ZDF mit 0,37 Millionen und schwachen 3,8 Prozent für Ella Schön, sowie RTL Zwei mit 0,27 Millionen und katastrophalen 2,8 Prozent für Liebe zu Besuch.

Die Prime-Time-Programme von ZDF und RTL Zwei landeten bei den 14- bis 49-Jährigen damit sogar noch hinter der Sendung mit der Maus des Kika, die ab 11.30 Uhr 0,41 Millionen (12,8 Prozent) einschalteten.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 10. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe 20:15:26 01:28:30 2,205 22,4 2 ARD Tagesschau 19:59:53 00:15:33 2,068 24,7 3 ProSieben Kingsman: The Golden Circle 20:14:54 02:10:19 1,674 18,1 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:55 00:21:11 0,960 18,6 5 ARD Anne Will 21:44:25 01:00:27 0,879 9,9 6 RTL BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 4 20:15:00 02:32:35 0,852 9,4 7 ARD Tagesthemen 22:45:42 00:20:44 0,849 11,5 8 SAT.1 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 20:14:34 02:15:16 0,805 8,7 9 ZDF heute journal / Wetter 21:44:39 00:37:28 0,789 8,5 10 VOX GRILL DEN HENSSLER Folge 1 20:15:00 02:37:16 0,757 8,7 11 ZDF heute / Wetter 18:59:43 00:11:25 0,697 12,9 12 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 12 19:16:24 00:45:40 0,682 10,2 13 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:05 00:15:15 0,611 7,7 14 ProSieben Galileo 19:04:46 00:53:49 0,590 9,1 15 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:45:03 00:50:23 0,537 12,7 16 ZDF Terra X: Welten-Saga 19:31:19 00:43:17 0,519 7,3 17 ZDF Berlin direkt 19:11:08 00:20:02 0,506 8,9 18 RTL LLAMBIS TANZDUELL Folge 4 19:07:34 00:46:40 0,503 8,0 19 VOX PROMINENT! Folge 20 23:27:46 00:33:44 0,491 11,1 20 VOX BIETE ROSTLAUBE, SUCHE TRAUMAUTO Folge 4 18:15:51 00:46:31 0,465 9,5

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

