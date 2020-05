#trending // Demolition Man 2, Tiger King als Serie, Star-Wars-Nachschub

Auch einige Nachrichten für Film- und Serienfans erzielten am Montag große Social-Media-Erfolge. So sorgte die Meldung, dass der auch in Deutschland selbst in der x-ten TV-Wiederholung immer wieder erfolgreiche Film Demolition Man eine Fortsetzung bekommt, für Freude bei Fans: Das Magazin comicbook erzielte 248.000 Interaktionen mit dem Artikel “Demolition Man 2: Sylvester Stallone Says Sequel Is In the Works“.

Die erfolgreiche Netflix-Doku-Reihe Tiger King soll unterdessen als fiktionale Serie verfilmt werden – mit Nicolas Cage in der Hauptrolle als Joe Exotic. Auch diese Nachricht elektrisierte viele Social-Media-Nutzer, der Artikel “Tiger King TV Show Adaptation Casts Nicolas Cage As Joe Exotic” des Magazins Screenrant erzielte 196.000 Interaktionen.

Ebenfalls für sechsstellige Interaktionsraten gut waren Disneys Neuigkeiten zu Star-Wars-Filmen und -Serien: Wiederum Screenrant kam auf 183.000 Reaktionen für “Star Wars Movie Directed by Taika Waititi Confirmed By Lucasfilm“, noch einmal comicbook auf 162.000 für “New Star Wars Movie From Taika Waititi Confirmed“.