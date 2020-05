“Widerspricht der Grundhaltung”: Künftige taz-Geschäftsführerin Lüllmann schließt Paywall aus

Von Anna Ringle, dpa

Bei der Tageszeitung taz wird es entgegen dem allgemeinen Trend in der deutschen Medienbranche auch weiterhin keine Online-Bezahlschranke für Journalismus geben. Die künftige Geschäftsführerin Aline Lüllmann, die im Juni in dieser Funktion das Geschäftsführer-Trio wieder komplettiert, sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob man in den nächsten Jahren eine Paywall ausschließt: “Ja, das schließen wir aus. Das widerspricht der Grundhaltung der taz an der Stelle.” Der Auftrag des Mediums sei es, eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Die überregionale Tageszeitung geht einen anderen Weg: Sie richtete vor Jahren ein freiwilliges Bezahlmodell für Online-Inhalte ein. Den Angaben zufolge machen inzwischen mehr als 20.000 Leser mit. Der durchschnittliche Betrag, den die Nutzer freiwillig zahlen, liege derzeit pro Monat bei 5,61 Euro. Der erste Spendenaufruf auf taz.de war im Jahr 2011 geschaltet worden.

Effekt der Corona-Krise: “Wir haben im gedruckten Bereich eher eine Entspannung”

Lüllmann betonte: “Gerade jetzt in der Krise sehen wir, dass es wichtig ist, dass wir den Journalismus von den Leserinnen und Lesern bezahlen lassen, weil auf die Werbewirtschaft kein Verlass ist. Und dass es auch das richtige Konzept ist, wichtige Informationen zugänglich zu behalten und diese trotzdem zu monetarisieren.” Im März verdoppelten sich demnach die unbefristeten Anmeldungen im Vergleich zum Vormonat Februar auf 1500.