Digitalmesse re:publica findet 2020 ausschließlich als Online-Event statt

Die Digitalkonferenz re:publica in Berlin will aufgrund der Corona-Krise mit einem Online-Format des Szene-Treffens experimentieren. Am 7. Mai werde die Veranstaltung auf vier Live-Kanälen im Internet stattfinden, teilte die Veranstalter am Freitag in Berlin mit. Ein Alternativtermin im August könne aufgrund der Beschränkungen nicht eingehalten werden.