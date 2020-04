LIQUI MOLY startet bundesweite Radiokampagne

Zum ersten Mal überhaupt wirbt LIQUI MOLY in ganz Deutschland und Österreich im Radio.

Mit seinem minimalistischen, vor 14 Tagen gelaunchten, TV-Spot sorgte LIQUI MOLY für Aufmerksamkeit unter Zuschauern genauso wie unter Fachleuten. An die Fernsehwerbung lehnt sich seit heute der Radio-Spot an, der darauf hinweist, dass LIQUI MOLY seit nun schon seit zehn Jahren von Autofahrern in Deutschland zur besten Ölmarke gewählt wird. Die Radiokampagne läuft bis zum 7. Mai. Über 7000-mal wird der Radiospot ausgestrahlt und soll mehr als 200 Millionen Kontakte erreichen.

Werben, wenn andere pausieren

Große Werbekampagnen starten während andere Unternehmen Werbebudgets streichen – das ist für LIQUI MOLY-Geschäftsführer Ernst Prost mehr als sinnvoll. „So stoßen wir in die Lücke, die Wettbewerber uns lassen. Außerdem haben viele Werkstätten ja geöffnet“, so Ernst Prost. “Mit der Radiokampagne wollen wir unsere Kunden unterstützen und ihnen durch diese schwere Zeit helfen.“

