trending: die Maskenpflicht, Thomas Tumas “Virus namens Hysterie” und die Reproduktionszahl

#trending // Thomas Tumas “Virus namens Hysterie”

Ein Kommentar des stellvertretenden Handelsblatt-Chefredakteurs Thomas Tuma mit der Headline “Ein Virus namens Hysterie” sammelte am Dienstag ebenfalls zahlreiche Social-Media-Interaktionen ein: 27.300 waren es bis zum späten Abend auf Facebook und Twitter. Erreicht hat Tuma das u.a. mit teilweise populistischen und gefährlichen Sätzen. So zieht er wie viele vor ihm den plumpen Zahlen-Vergleich zur Grippe, ignoriert dabei aber die Tatsache, dass bei keiner Grippewelle Intensivstationen aus den Nähten platzen, weil bei einer Grippe eben nicht so viele so schnell so schwer krank werden. Tuma schreibt: “Aber jedes Jahr kommen weltweit noch Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 1,3 Millionen starben allein 2016 an Tuberkulose. Leben ist lebensgefährlich.” Im Umkehrschluss sollten wir dann also auch die Sicherheitsgurte wieder abschaffen, das Leben ist ja lebensgefährlich.

Kopfschütteln verursacht auch, dass Tuma schon im zweiten Satz schreibt: “Dabei wissen wir bisher noch immer wenig über die Krankheit.” Genau: Täglich kommen neue Studien an die Öffentlichkeit, die zeigen, dass wir in der Tat noch viel zu wenig über Nebenwirkungen, Langzeitschäden, Risikogruppen, etc. wissen. Tuma selbst weiß dann aber offenbar schon im folgenden Satz alles über die Krankheit: “Die Corona-Pandemie wird in die Geschichte eingehen. Aber nicht als die gefährlichste Seuche der Menschheit. Da gab es viel schlimmere – von der Pest bis zur Spanischen Grippe. Corona ist historisch so einmalig, weil wir die verheerendsten Folgen womöglich gar nicht dem Virus verdanken, sondern den politischen Antworten darauf.”

Auf der Handelsblatt-eigenen Facebook-Seite gab es Lob für Tuma wie “Bester und reflektiertester Kommentar. Danke dafür”, aber auch gehörigen Gegenwind wie: “Was für ein fataler Artikel, der vor Whataboutism strotzt. Wie kann man davon sprechen, dass das Virus weniger gefährlich sei als die Grippe, nur weil es weniger Tote gibt? Liegt die geringere Sterberate nicht gerade an den Maßnahmen? War das nicht Sinn und Zweck dieser Maßnahmen? Wir sollten uns alle glücklich schätzen, dass die Politik so verantwortungsbewusst reagiert hat, sonst sähe es vermutlich auch bei uns ganz anders aus.”