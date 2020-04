Thomas Mosch wird neuer Director Conference der Dmexco

Er folgt auf Judith Kühn, die das Management Ende 2019 verlassen hatte. Thomas Mosch hat nach seiner Zeit als Mitglied der Geschäftsleitung des Digitalverbandes Bitkom zuletzt in verschiedenen Positionen bei der Deutsche Messe AG in Hannover gearbeitet: Von November 2013 bis Dezember 2018 war er Head of Cebit Conferences and Cebit Partner Country. Zuletzt verantwortete er bei der Deutsche Messe AG die Konzeption und Organisation von B2B-Events zum Schwerpunkt Digitale Transformation.

“Mit Thomas Mosch haben wir einen erfahrenen Conference-Manager und versierten Messe-Experten gefunden, der die Digitalwirtschaft und das Messegeschäft durch sein langjähriges Wirken bestens kennt”, sagt Christoph Werner, Senior Vice President der Koelnmesse. Er verantwortet den Geschäftsbereich Digital Media, Entertainment und Mobility bei der Koelnmesse, zu dem auch die Dmexco gehört. Sie findet am 23. und 24. September 2020 in Köln statt.

