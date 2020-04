#trending // das Wuhan Institute for Virology

Wonach sich viele Menschen in der Corona-Krise sehnen, ist neben einem Ausweg, einem Zeitplan, wann wer sein altes Leben wieder bekommt (was derzeit natürlich noch illusorisch ist) offenbar auch eine einfache Erklärung, woher das Virus kommt, um einen Schuldigen zu haben für die Einschränkungen im Leben aller.

Anders ist wohl nicht zu erklären, warum der Bild-Artikel “China unter Verdacht – Kam das Virus aus dem Labor von Wuhan?” gestern mit 62.100 Facebook- und Twitter-Interaktionen der erfolgreichste journalistische Text des Tages in Deutschland war. Selbst wenn an den Vorwürfen, das Virus sei aus dem Wuhan Institute for Virology in die Gesellschaft gekommen und nicht von einem Markt der chinesischen Stadt, etwas dran sein sollte, so liefert Bild dafür natürlich keinerlei Beweise. Auch die Washington Post, auf die man sich beruft, merkt das an: keine Beweise. Stattdessen ist der Text eine teilweise zusammenhanglose Aneinanderreihung von Fragmenten anderer Berichte. Passend dazu nennt man den chinesischen Präsidenten Xi dann auch nicht Xi, sondern Jinping, also mit Vornamen.

Den Social-Media-Nutzern, die den Bild-Text zu einem so großen Erfolg gemacht haben, waren die Mängel offenbar egal. Sie bestehen stattdessen mutmaßlich aus zigtausenden Virologen, die es schon immer gewusst haben. Die populärsten Kommentare auf der Bild-Facebook-Page lauten vor allem “Diese Theorie oder Vermutung hatte ich von Anfang an !” und “Hab ich von Anfang an gesagt extra in Die Welt gesetzt worden” und “Das war mir von Anfang an klar, nachdem ich wusste, das dort so ein Labor besteht. Alles andere zu behaupten ist wohl ziemlich gelogen.” Passend zur aktuellen Anti-China-Berichterstattung der Bild lautet der Kommentar mit den meisten Likes dort: “Ich hoffe nur das die ordentlich zur Kasse gebeten werden”.