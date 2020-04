“Die Lage ist ernst, sehr ernst”: SWMH reagiert mit Kurzarbeit und Einstellungsstopp auf Corona-Krise

Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH), zu der auch die Süddeutsche Zeitung gehört, trifft in der Coronavirus-Krise wirtschaftliche Schutzvorkehrungen und führt auch Kurzarbeit ein. Das kündigte der Geschäftsführer für den Bereich Nationale Medien, Stefan Hilscher, in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter an.