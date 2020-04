FAZ-Wirtschaftsredakteur Hendrik Wieduwilt wechselt zu Faktor 3

Mit der Personalie möchte die Kommunikationsagentur “Faktor 3” die Content-Expertise im Bereich Wirtschaft, Digitalisierung und Datensicherheit weiter ausbauen.

Der promovierte Jurist Wieduwilt (Das Profil auf Twitter) ist auf Medien- und Internetrecht spezialisiert und war unter anderem Pressesprecher im Bundesjustizministerium. “Es ist unser Anspruch, unsere Kunden mit fundiertem Experten-Wissen zu unterstützen. Daher freuen wir uns, mit Hendrik Wieduwilt nicht nur einen erfahrenen Journalisten, sondern einen ausgewiesenen Fachmann für Digitalisierungs- und Sicherheitsthemen in unserer Corporate- und Technologie-Redaktion begrüßen zu können”, sagt Sabine Richter, Gründerin und Vorstand von Faktor 3. Auch bekannte und erfolgreiche Faktor 3-Formate wie der CIOmove , die IT-Strategietage und die NEXT Conference sollen künftig von der Expertise des erfahrenen Journalisten profitieren.

“Ich freue mich sehr auf die vielen kreativen Köpfe bei Faktor 3, die renommierten Kunden der Agentur und interessante Themen”, kommentiert der 39-jährige Dr. Hendrik Wieduwilt seinen Start bei der inhabergeführten Agentur. “Die Zeit könnte nicht spannender sein für die Suche nach neuen Gedanken und prägnant erzählten Geschichten aus der Wirtschaft, insbesondere der Technologiebranche.”

Weiterer Fachjournalist bei Faktor 3 Anzeige

Dr. Hendrik Wieduwilt ist neben Friederike Meier-Burkert (Financial Times Deutschland, WirtschaftsWoche), Florian Zerfaß (BILD am Sonntag, WirtschaftsWoche), Thomas Pelkmann (CIO Magazin, Computerwoche), Andreas Geyer (Axel Springer SE) und Till H. Lorenz (sh:z) ein weiterer ehemaliger Wirtschafts- sowie Technologie-Journalist, der bei Faktor 3 an Bord geht. Wieduwilt ist neben seiner Tätigkeit als Redakteur auch als Speaker und Moderator sowie als Fotograf tätig.

ts

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.