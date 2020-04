trending: Saskia Eskens Vermögensabgabe, “Mund-Nase-Abdeckungen” und Abmahn-Anwälte mit “zu viel Freizeit”, Bad Bunny

#trending // Saskia Eskens Vermögensabgabe Ein Thema schaffte es am Mittwoch mehrfach ins Vorderfeld der Social-Media-News-Charts: der Vorschlag der SPD-Chefin Saskia Esken, zur Finanzierung der Corona-Krise die Vermögen wohlhabender Bürger einmalig zu belasten – mit einer Vermögensabgabe. Das sei “eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen”, so Esken in einem Interview mit der “Stuttgarter Zeitung” und den “Stuttgarter Nachrichten”. Der Vorschlag löste eine sehr kontroverse Diskussion aus und bescherte damit mehreren Online-Medien Social-Media-Erfolge. So erreichte “Der Spiegel” mit “Coronavirus-Krise: SPD-Chefin Saskia Esken fordert Vermögensabgabe” 21.700 Reaktionen bei Facebook und Twitter, die “Frankfurter Allgemeine” mit “Finanzierung der Krise: SPD erwägt Vermögensabgabe” 20.500, “Focus Online” mit “SPD-Chefin Esken fordert einmalige Vermögensabgabe nach der Corona-Krise” 18.500. Die Kommentare lagen dabei zwischen “Unser System hat es vielen Menschen leicht gemacht Vermögen aufzubauen. Da ist es nur gerecht, wenn sich diese Vermögenden in der Krise auch an den Kosten der Gesellschaft beteiligen” und “Bekommt erstmal auf die Reihe die Unternehmen und Kleinbetriebe nun zu retten bevor ihr wieder anfangt stehlen zu gehen!”