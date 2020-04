“A-Loch-Gate”: der deftige Twitter-Beef zwischen Kai Diekmann und Mario Sixtus

Von

Corona zwingt aktuell ja viele Menschen dazu, ihr Verhalten zu ändern. Jahrelang eingeübte Routinen fallen auf einmal weg, der Weg ins Büro, der Morgenkaffee in der Flurküche und der Klatsch mit den Kollegen. Gut, dass es auch in diesen Zeiten noch Konstanten gibt, an denen man sich festhalten kann. Wie etwa an dem ewigen Krieg zwischen Bild und Mario Sixtus, jetzt stellvertretend ausgetragen zwischen Ex-Bild-Chef Kai Diekmann und Sixtus persönlich. Aktuell kann man den Krieg der Sterne, den Kampf zwischen Gut und Böse auf Twitter verfolgen. Wer mitmischen möchte, kann sich auf Twitter #Sixtus oder #Diekmann anschließen.

Diekmann vs Sixtus – eine Twitter-Dramödie

Was ist passiert? Es ist schwierig einen Anfang zu finden. Fakt ist, das deutscheste Schimpfwort ist im Spiel, Diekmann möchte den Hashtag #Arschlochgate zum Trenden bringen und Mario Sixtus hat den Anwalt eingeschaltet. Das berührt Kai Diekmann nicht, er postet das Schreiben sogar auf Twitter, und vergisst vor lauter Schwärzungseifer, seine eigene Adresse unkenntlich zu machen. Aber von ganz vorn: Sixtus hat am 29. März einen Tweet abgesetzt. Der Protipp, Leute mit null Followern direkt zu blocken, erregte die Aufmerksamkeit von Kai Diekmann.

#Protipp: Leute mit null Followern direkt blocken! — Mario Sixtus 🇭🇰🇪🇺 (@sixtus) March 29, 2020

Der antwortete mit einem ganz eigenen Protipp, in dem das eingangs erwähnte Schimpfwort fiel.

Wie arrogant, die Frage, ob ich jemanden blockiere, von der Zahl der Follower abhängig zu machen. #Protipp: Arschlöcher direkt blockieren! Mit @sixtus fange ich direkt an…. https://t.co/CfXUG24B0v — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) March 29, 2020

Und da war sie, die Grundlage für einen klassischen Twitterbeef. Diekmann hat eine Diskussion angestoßen, die ihm inzwischen 1.000 Likes beschert hat. Unter dem Tweet findet sich je nach #TeamDiekmann oder #TeamSixtus viel Zustimmung oder die bekannte Bild-Ablehnung.

Diekmann, der hauptberuflich mit der Agentur Storymachine zugange ist, hat offenbar Zeit und wendet sich noch einmal direkt an die Fans von Mario Sixtus:

Liebe Fans von @sixtus: Das glaubt ihr nicht, was gerade passiert ist……. https://t.co/RPAfVRzyTq — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) March 31, 2020

Sixtus wählt die Methode der Ignoranz:

Diese ganzen Leute, die hier permanent darauf hinweisen, dass man auf irgendwas mehr Aufmerksamkeit verschwendet, als es verdient, die ignoriere ich, um ihnen zu zeigen, dass ich sie verstanden habe. — Mario Sixtus 🇭🇰🇪🇺 (@sixtus) March 31, 2020

Inzwischen haben viele Twitter-User das Popcorn herausgeholt. Und sie sollten nicht enttäuscht werden.

Kurz darauf setzt Diekmann einen Tweet ab, der nur mit “ohne Worte“ überschrieben ist und Sixtus vertaggt. Darunter sind Dokumente hochgeladen. Eine anwaltliche Unterlassungsforderung von Sixtus an Diekmann.

Sixtus freut sich über die Eingangsbestätigung:

Juristen freuen sich stets, wenn der Adressat eines juristischen Schriftstücks dessen Empfang öffentlich bestätigt. — Mario Sixtus 🇭🇰🇪🇺 (@sixtus) March 31, 2020

Doch damit ist der Beef noch nicht beendet. Kai Diekmann geht in den Recherche-Modus. Was er findet? Ziemlich viele Bekundungen von Mario Sixtus, in denen auch der das allseits bekante Schimpfwort verwendet.

Ich habe offenbar einen Fehler gemacht: Der Gebrauch des Terminus „Arschloch“ ist in der Welt des @sixtus wohl tatsächlich etwas Unvorstellbares. Es tut mir leid – ich bin so ein Arschloch. https://t.co/yrydrUAZb2 pic.twitter.com/gftYtyJoUL — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) March 31, 2020

Und er findet noch mehr Beispiele:

…ich komme da nicht mehr mit – und freue mich sehr auf den Prozess! Gute Nacht! https://t.co/yrydrUAZb2 pic.twitter.com/klbYc0eloR — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) March 31, 2020

Andere helfen beim Suchen:

.@sixtus geht juristisch gegen @KaiDiekmann vor, weil dieser ihn (angeblich) als Arschloch bezeichnet hat (siehe Tweet im Anhang). Ich habe einfach mal "@sixtus" und "Arschloch" in die Twitter-Suche eingegeben (Beispiele aus den Suchergebnissen siehe Screenshots). #Hmmm…🤔🤔🤔 https://t.co/yKhlo295Hk pic.twitter.com/DhQniuvDA0 — Arnd Diringer (@Arnd_Diringer) March 31, 2020

Diekmann hat sich seine erste Äußerung noch einmal durch den Kopf gehen lassen, um sie nicht zu ändern:

Ich hätte das anders formulieren sollen: „Wie arrogant, die Frage, ob ich jemanden blockiere, von der Zahl der Follower abhängig zu machen. #Protipp: @sixtus direkt blockieren! Mit Arschlöchern fange ich direkt an… https://t.co/RPAfVRzyTq — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) March 31, 2020

Und: Das Geld für den Anwalt wird vom Taschengeld abgezogen:

Was ich für Wörter kenne, Mama?! Na ja, es gibt so Leute beim Fernsehen, also beim @ZDF, die werfen mit solchen Wörtern die ganze Zeit nur so um sich. Und da habe ich mir halt auch nichts Böses dabei gedacht… @sixtus #ArschlochGate https://t.co/BZtyZ3vKkE pic.twitter.com/yqvXfkch9T — Kai Diekmann (@KaiDiekmann) April 1, 2020

