Ex-RTL-Stratege Marcus Dimpfel heuert bei Strategieberatung an

Marcus Dimpfel wechselt zum 1. April zur Strategieberatung EY-Parthenon. Zuletzt leitete er zehn Jahre lang die Strategieentwicklung und -umsetzung der Mediengruppe RTL. Dimpfel wird bei EY-Parthenon das Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Beratungsteam in Düsseldorf verstärken.

EY-­Parthenon ist eine globale ­Strategieberatung. In Deutschland ist das Unternehmen mit Büros in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und zweimal München vertreten, weltweit verfügt die Strategieberatung über Büros in über 22 Ländern.

Dimpfel verließ die Mediengruppe RTL im Zuge der dortigen Neuausrichtung der Strategie. Das neu geschaffene Ressort “Innovation” wird von einer Doppelspitze bestehend aus Eva Messerschmidt, Head of Innovation – Content & Products, und Philipp Trunk, Head of Innovation – Strategy & Processes, geleitet (MEEDIA berichtete).

