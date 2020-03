Deutscher Podcast Preis als Podcast: “Deutschland 3000”, “Gemischtes Hack” und “Paardiologie” gewinnen u.a.

Eigentlich sollte der erste Deutsche Podcast Preis als große Party in Berlin über die Bühne gehen, doch die Corona-Krise machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstalter machten aus der Not eine Tugend und verkündeten die Sieger in Form eines Podcasts mit Micky Beisenherz und Ariana Baborie.