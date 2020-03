Zwei neue Instagram-Features: Reichweiten-Boost für Marken und Medien?

Von

Instagram hat über eine Milliarde Nutzer monatlich, täglich sind über 500 Millionen User auf dem Netzwerk unterwegs. Zahlen, die seit geraumer Zeit auch für Vermarkter und Medien interessant sind. Das weiß auch der Mutterkonzern Facebook und rollt nach und nach Features aus, mit denen Business-Accounts ihr Publikum besser erreichen können. Zwei neue Funktionen, die gerade getestet werden, reihen sich in diese Entwicklung ein.

Instagram “Discover Accounts”

Reverse Engineer Jane Manchun Wong, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, versteckte Features in der Betaphase zu entdecken, hat die neue Funktion entdeckt. Dazu gehört das Discover-Feature, das sich derzeit im Test befindet und besonders für Unternehmen und Marken interessant werden könnte.

Instagram’s "Discover Accounts" aims to connect users to creators and brands based on their interests, whereas the current "Discover People" aims to connect users to the people they may know pic.twitter.com/NoBeWX6EH2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 24, 2020

Die Funktion soll wie “Personen entdecken” nutzbar sein, die derzeit über das Menü erreichbar ist und für Creators und Marken dienen. Damit könnten sich Unternehmen im Wettbewerb um die Sichtbarkeit stärker positionieren. Vorstellbar ist ebenso, dass eine entsprechende Funktion von Facebook vermarktet wird.

Instagram “Links” für Unternehmen

Ebenso interessant dürfte Instagram “Links” sein. Ein weiterer Screenshot von Wong zeigt, dass das Netzwerk an einer Option im Profil arbeitet, bei der Business Accounts Links hinterlegen können. (Auch interessant: Instagram rollt neues Feature “Co-Watching” aus)

Instagram is working on “Links” for business accounts, letting businesses “set up links to giftcards from stories stickers and profile so customers can help the business” pic.twitter.com/XpOlWQ9gPT — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 26, 2020

In der Beschreibung ist zu lesen, dass das Unternehmen ermöglichen soll “Links zu Gutscheinen von Stories Stickers und aus dem Profil heraus zu setzen und Kunden so das Geschäft ankurbeln können”. Aktuell sind Links auf Instagram nur via “Link in Bio” oder über einen vermarkteten Post möglich. Der Instagram “Link” wäre also ein willkommenes Novum.

