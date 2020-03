Vorstandsbeben bei ProSiebenSat.1: Max Conze scheidet mit sofortiger Wirkung aus

Spektakuläre Personalie zu später Stunde: Wie ProSiebenSat.1 am Donnerstagabend um 22.07 Uhr mitteilte, trennt man sich "mit sofortiger Wirkung" vom Vorstandsvorsitzenden Max Conze. Finanzvorstand Rainer Beaujean arbeitet nun zusätzlich als Vorstandssprecher, neu in den Vorstand rücken Wolfgang Link und Christine Scheffler auf.

Von

“Vorstandsvorsitzender Max Conze wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen.” Mit diesem nüchternen Satz teilte der Konzern aus Unterföhring am späten Donnerstag mit, was der Aufsichtsrat am Abend beschlossen hatte.

Finanzvorstand Rainer Beaujean übernimmt demnach zusätzlich die Funktion des Vorstandssprechers. Neu in den Vorstand berufen wurden Wolfgang Link und Christine Scheffler. Wolfgang Link verantwortet das Segment Entertainment, Christine Scheffler weiterhin den Bereich Personal.

Mit der neuen Aufstellung will ProSiebenSat.1 auch einen veränderten strategischen Fokus einführen: Das operative Geschäft solle sich “wieder stärker auf den Entertainment-Sektor in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausrichten.” Der Schwerpunkt liege hier auf lokalen und Live-Formaten, auch in enger Kooperation mit den Red Arrow Studios und Studio71. Der Streamingdienst Joyn solle ausgebaut werden. Außerdem: “NuCom bleibt eine synergetisch wichtige Säule des Konzerns. Die bestehenden Beteiligungen, die von Werbung auf den Entertainment-Plattformen profitieren, werden werthaltig weiterentwickelt und im Zuge einer aktiven Portfoliopolitik zu gegebener Zeit veräußert.”

Anzeige

Aufsichtsratschef Werner Brandt wird mit den Worten zitiert: “Der Aufsichtsrat dankt Max Conze für seine Tätigkeit. Er hat das Unternehmen mit Konsequenz und Zielstrebigkeit durch eine schwierige Zeit gesteuert. Ich habe volles Vertrauen in das neue Vorstandsteam: Mit Rainer Beaujean übernimmt ein sehr analytischer und umsetzungsstarker Manager die Sprecherfunktion. Seine 20 Jahre Vorstandserfahrung werden dem Unternehmen gerade in dieser kritischen Zeit sehr zugute kommen. Mit Wolfgang Link und Christine Scheffler haben wir zudem zwei Persönlichkeiten in den Vorstand berufen, deren Ressorts die Schlüssel für den zukünftigen Erfolg von ProSiebenSat.1 sind.”

Rainer Beaujean sagt: “Dieses Unternehmen hat weit mehr Potential als ihm derzeit extern beigemessen wird. Wir werden uns jetzt unter Führung des neuen Vorstandsteams wieder stärker auf unser Kernsegment Entertainment und auf nachhaltig profitables Geschäft konzentrieren. Die Corona-Pandemie stellt uns zwar in den nächsten Wochen und Monaten vor eine sehr große Herausforderung. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden und wieder Wert für unsere Aktionäre schaffen können.”

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.