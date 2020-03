IMTEST – Funke startet monatliches Verbrauchermagazin in Millionenauflage

Mit IMTEST startet die Funke Mediengruppe Anfang April ein monatliches Verbrauchermagazin mit einer Druckauflage von von 1,1 Millionen Exemplaren. Das Magazin geht aber nicht in den freien Verkauf, sondern wird den hauseigenen Tageszeitungen beigelegt.

IMTEST ist laut Funke das erste Produkt, das in Zusammenarbeit der Bereiche Tageszeitungen, Zeitschriften und Digital unter Verantwortung der neuen Abteilung Funke One entstanden ist. Schwerpunkte des neuen Magazins sind Erhebungen und Vergleichstests von Produkten, die in Zusammenarbeit mit unabhängigen Instituten durchgeführt werden. Darüber hinaus liefert Redaktion Ratgeberthemen.

Bei der Vermarktung soll IMTEST sowohl regionale als auch nationale Kunden ansprechen. Es werden auch neue Formen der Kooperation probiert. So bietet Funke Logistik etwa regionalen Fahrradhändlern die Auslieferung von online oder telefonisch gekauften Fahrrädern an. Ein großer Fahrrad-Test ist Titelthema der ersten Ausgabe.

IMTEST wird ab April monatlich in regionalisierten Versionen der gesamten Auflage der Tageszeitungen der Funke Mediengruppe beigelegt. Darüber hinaus werden wöchentliche Service-Stücke zu Verbraucherthemen für die Print- und Digitalausgaben der Tageszeitungen und Zeitschriften erstellt.

Sebastian Kadas, Chief Product Officer: “Mit IMTEST erweitern wir unser Funke-Portfolio um das strategisch wichtige Vertical Verbraucherthemen unter der Leitung von Chefredakteur Axel Telzerow. Das crossmediale Konzept erreicht dabei eine Reichweite, die IMTEST von Beginn an zum Marktführer im Segment machen wird.” Telzerow war bei Axel Springer Chefredakteur der Computer Bild und vor dem Wechsel zu Funke bei der Agentur Storymachine.

Anzeige

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.