Neues Instagram-Feature: “Co-Watching” von Bildern und Videos im Videochat

Das Soziale Netzwerk Instagram bringt ein neues Feature an den Start. Ob es der aktuellen Coronakrise geschuldet ist, in der Instagram seinen Nutzern Neues in Zeiten von “Social Distancing” angedeihen lassen möchte oder das Feature sowieso gekommen wäre, ist nicht klar. Die Plattform behauptet zumindest Ersteres.

Fakt ist jedenfalls: Instagram-Nutzer können sich jetzt im Livechat gegenseitig gelikte und gespeicherte Posts und ihre Favoriten zeigen. Die “Co-Watching”-Funktion ist über das Direct-Message-Symbol verfügbar und dient nicht nur für den direkten Austausch mit einer anderen Person, sie ist auch für kleine Gruppen von bis zu sechs Personen gedacht.

