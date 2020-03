Q1-Ausblick wegen Corona-Krise kassiert: Twitter verzeichnet mehr Nutzer – aber sinkende Werbeumsätze

Von

Der Trend zeigte nach oben – dann kam Corona. Erst Anfang Februar hatte Twitter sein Zahlenwerk für das abgelaufene Dezember-Quartal vorgelegt, in dem der 280-Zeichendienst erneut steigende Umsätze vermelden konnte: ein Plus von 11 Prozent auf genau eine Milliarde Dollar.

So schien es weiterzugehen. CEO Jack Dorsey stellte noch vor sechs Wochen für den laufenden Dreimonatszeitraum Umsätze zwischen 825 und 885 Millionen Dollar in Aussicht, die einem Erlöszuwachs von 5 bis 12 Prozent entsprochen hätten. Der Vorsteuergewinn sollte sich zwischen 0 und 30 Millionen Dollar belaufen.

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist klar: Die Vorgaben sind nicht mehr zu halten. Nach Handelsschluss an der Wall Street kassierte Twitter daher seinen Ausblick. Jack Dorsey musste vielmehr eingestehen, dass sich die Geschäftsentwicklung im Zuge der wirtschaftlichen Zurückhaltung durch die Corona-Krise deutlich eingetrübt habe.

We shared an update regarding our guidance to reflect impact from COVID-19, as well as quarter to date mDAU: https://t.co/MftIE1znN6

“Der Einfluss von COVID-19 begann in Asien und hat sich dann zur globalen Pandemie ausgebreitet, sie hat Twitters Anzeigenerlöse weltweit in den vergangenen Wochen signifikant beeinträchtigt”, teilte Finanzchef Ned Segal in Twitters Pflichtmitteilung nach Handelsschluss mit.

Die Konsequenz: Im laufenden Quartal rechnet Twitter gegenüber dem Vorjahresquartal, als der 280-Zeichendienst noch 787 Millionen Dollar erlöst hatte, nun mit einem Umsatzrückgang. Auch mit schwarzen Zahlen können Anleger nicht mehr rechnen: Obwohl Twitter die Ausgaben zurückfährt, könne die Maßnahmen nicht wegbrechenden Umsätze komponieren – das US-Unternehmen rechnet im laufenden Quartal jetzt mit operativen Verlusten.

Gleichzeitig teilte der Social Media-Pionier mit, dass sich das Nutzer-Wachstum gegenüber dem Vorquartal beschleunigt habe. Die Zahl der “monetarisierbaren täglich aktiven Nutzer” (Monetizable Daily Active Users – kurz: mDAUs) wäre inzwischen auf 163 Millionen gewachsen – ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Vom in Krisenzeiten gestiegenen Informationsbedürfnis kann Twitter dennoch nicht profitieren, wie New York Times-Tech-Kolumnistin Shira Ovide herausarbeitet. “Es fühlt sich wie ein Dilemma für viele Internet-Unternehmen an. Ihr Produkt ist in diesen Zeiten so nachgefragt, aber das Geld ist einfach nicht das. (Gilt auch für Slack, Zoom, u.a.)”, twitterte Ovide.

Revenue is going to be down in the March quarter, which is not a surprise given {waves hands at global meltdown}.

This feels like the dilemma for many internet companies. Their product is so in demand now, but the money may not be there. (This goes for Zoom, Slack, etc, too.)

— Shira Ovide (@ShiraOvide) March 23, 2020