#trending // ein “Christmas Movie Marathon” im März Mit einer ungewöhnlichen Programmentscheidung in Zeiten, in denen die Menschen zu Hause bleiben (müssen) reagiert der US-amerikanische Hallmark Channel auf die Corona-Krise. Und landet damit einen gigantischen Social-Media-Hit. Ab dem 20. März zeigt der Sender das gesamte Wochenende lang 27 Weihnachtsfilme am Stück. Ja. Weihnachtsfilme. “We agree that we all need a little Christmas now”, teilte der Sender mit. Die CBS-Website “ET” generierte mit der Nachricht gigantische 2,2 Millionen Likes & Co.