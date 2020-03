Wegen Corona: Die re:publica 2020 wird verschoben

„ASAP“, also „as soon as possible“ sollte das Motto der diesjährigen re:publica lauten. Aus „so bald wie möglich“ wird jetzt „vielleicht doch etwas später“. Denn wie viele Großveranstaltungen leidet jetzt auch die re:publica unter der Coronakrise. Während im Aufmacher der Webseite noch zu lesen ist, dass die Veranstaltung weiterhin regulär vom 6.- 8. Mai 2020 stattfindet, folgt weiter unten die Nachricht, dass sie zu einem späteren Termin stattfinden soll.

re:publica in digital exile in May. #ClassReunion postponed until August 2020. #FlattenTheCurve

Please read our detailed statement on the blog: https://t.co/erkBZkam1Q pic.twitter.com/paHNCBLuRv

— re:publica (@republica) March 12, 2020