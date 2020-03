Werbung auf Reddit: Marken bekommen neues Format mit Top-Platzierung

Wie die amerikanische Tech-Seite “The Verge” berichtet, hat Reddit ein neues Werbeformat ausgerollt, das es Unternehmen ermöglicht, im Bereich „Trending Topics“ zu erscheinen. Das Format mit dem Namen “Trending Takeover” soll sowohl auf Desktop wie auch mobil auf dem Smartphone sichtbar sein. Werber erhalten damit die Möglichkeit, auf Reddit an prominentester Stelle zu erscheinen. Die Top-Position wird nur auf Reservierungsbasis verkauft und kann ähnlich wie Twitters “Promoted Trends” für maximal 24 Stunden gebucht werden.

“Trending Takeover” erfolgreich in Beta-Phase getestet

In einer Beta-Phase hatten in den letzten Monaten bereits ausgewählte Marken wie Spotify, Method und Adobe Zugriff auf “Trending Takeover”. Laut Reddit konnten die Unternehmen erhöhte Konversationen und eine Click-through-Rate messen, die doppelt so hoch gewesen sei wie normalerweise in sozialen Netzwerken.

“Trending Takeover” erscheint auf der zweiten Platzierung im “Trending Today”-Bereich in Reddit Populär-Feed und auf der zweiten Platzierung im “Trending Today” drop-down im Suchfeld. User werden bei einem Click auf eine eigene Landing-Page mit Diskussionen, Posts und Communities geführt, die sich an Keywords orientieren, die Werber im Vorfeld ausgewählt haben.

Für Werber bietet Reddit eine interessante Alternative zu Facebook, Instagram und Twitter. Was auf den sozialen Netzwerken populär ist, nimmt seinen Anfang oft als Trend auf Reddit. Darüber hinaus bietet das Netzwerk 430 Millionen User im Monat, die in mehr als 100.000 Communities aktiv sind. Ein Drittel der Nutzer soll täglich den “Popular”-Feed besuchen, auf dem das neue Werbeformat “Trending Takeover” ausgespielt wird. (Das könnte Sie auch interessieren: Diese Themen sind gerade #trending auf Facebook, Twitter & Co.)

Weitere Ad-Möglichkeiten auf Reddit

Reddit bietet bereits Werbemöglichkeiten an, Anzeigen können zum Beispiel auf Landing-Pages und auf Subreddits geschaltet werden, außerdem gibt es das Format “Promoted User Posts”, das es, wie der Name verrät, Unternehmen ermöglicht, Posts von Usern zu sponsern. Über “Trending Takeover” hinaus könnten in naher Zukunft noch weitere Werbemöglichkeiten geplant sein. Wie Shariq Rizvi, Vice President Ads Product Reddit, mitteilt, “liegt 2020 ein großer Fokus auf der Maximierung neuer Möglichkeiten für Marken, authentisch mit Reddit-Nutzern in Kontakt zu treten.”

