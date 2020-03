Erstaunlich resistent: Warum Apple der Coronakrise trotzt

Von

Es ist offiziell. Erstmals seit der großen Finanzkrise – und damit seit elf Jahren – ist die Wall Street wieder im sogenannten Bärenmarkt angekommen, mit dem Kursverluste von mindestens 20 Prozent gegenüber den Allzeithochs gemeint sind. Alle großen US-Indizes sind nach erneut drastischen Kursverlusten im Zuge des Coronavirus nun auf diesem Niveau angekommen.

The Dow closed in a bear market, down 20% from its recently-set 52-week high. All other major indexes closed down more than 4.5%. https://t.co/CjmYxheKO0 pic.twitter.com/8V9oMCdVzH

— CNBC (@CNBC) March 11, 2020