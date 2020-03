#trending // Corona Der Coronavirus bleibt das Gesprächsthema Nummer 1 in den sozialen Netzwerken. Seit einer Woche findet sich die Wikipedia-Seite “Coronavirus-Epidemie 2019/2020” auf Platz 1 oder 2 der täglichen Abruf-Statistiken, immer wieder schaffen es Suchbegriffe rund um Corona in die Google-Trends und journalistische Artikel auf die ersten Ränge der Social-Media-News-Charts. Am Montag war es “Focus Online”, das mit dem Text “Entlastung in Corona-Krise: Ab sofort Krankschreibung ohne Arztbesuch möglich” 43.300 Facebook- und Twitter-Interaktionen einsammelte – so viele wie kein anderer deutschsprachiger journalistischer Text des Tages. Noch erfolgreicher war erneut “Der Postillon” mit einer Satire zum Thema Corona: “WHO bestätigt: Döner mit Knoblauchsoße und extra Zwiebeln schützt vor Corona-Ansteckung” kam sogar auf 123.500 Likes & Co. Am Abend erzeugtten die Maßnahmen in Italien international viel Aufmerksamkeit: Die BBC erzielte mit “Coronavirus: Italy extends quarantine measures nationwide” beispielsweise 127.000 Interaktionen.