Matthias Schneekloth steigt bei Rock Antenne Hamburg zum Geschäftsführer auf

“Wir freuen uns sehr, Matthias Schneekloth mit seiner umfangreichen Radioexpertise und Führungserfahrung für diese Position gewonnen zu haben”, sagt Christopher Franzen, Geschäftsführer der Mehrheitsgesellschafterin NWZ Funk und Fernsehen GmbH & Co. KG.

Schneekloth ist seit über 13 Jahren als Verkaufs- und Marketingleiter bei Rock Antenne Hamburg und dem Vorgängersender Alsterradio tätig. Nach seiner Ausbildung zum Werbekaufmann beim Audiovermarkter RMS Radio Marketing Service GmbH & Co. KG, studierte er Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Marketing. Als Leiter Marketing und Mediaservice war er anschließend bei der Radiozentrale in Berlin beschäftigt, bis es ihn im Jahr 2007 zurück an die Alster und schließlich auch zu Alsterradio zog.

917XFM steht vor einer besonderen Herausforderung, der Sender verlor Ende vergangenes Jahr bei einer Neu-Ausschreibung seine UKW-Frequenz und ist darum nun auf digitale Verbreitungswege angewiesen.

Anzeige

swi

