Facebook arbeitet an Cross-Posting-Feature für Instagram

Mit der Einführung der Story-Funktion im Jahr 2016 konnte Facebook die Beliebtheit von Instagram auf ein bis dato nicht erreichtes Maß steigern. Davon beflügelt führte der Tech-Riese ein Jahr später nicht nur ein Story-Feature auf WhatsApp ein, sondern ermöglichte auch Cross Postings von Instagram auf Facebook. Nun scheint es, als würde das auch bald umgekehrt möglich sein.

So twitterte Tech-Insiderin Jane Manchun Wong kürzlich einen Screenshot, auf dem die Option des Features zu sehen ist – neben der Einstellung, diese Story für ein bestimmtes Publikum sichtbar zu machen, etwa Freunde oder die gesamte Öffentlichkeit.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020