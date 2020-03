#trending // Oliver Pocher und Falco Man mag von ihm halten, was man will, aber eins muss man ihm lassen: Seine “Wendler”-Parodien aus den vergangenen Wochen haben Oliver Pocher unheimlich viel Aufmerksamkeit beschert. Der vorläufige Höhepunkt: das Musikvideo “Laura & Wendler – Das Finale”. Zur Musik des Falco-Klassikers “Jeanny” hat Pocher einen Text und einen Videoclip produziert, der seine “Wendler”-Späße nochmal zusammenfasst. Mit Zeilen wie “Laura, Du weißt, dass Du was Besseres verdienst, such a lonely little girl in an Instagram world, there will be someone in your Alter who needs you”. Unglaubliche 3,3 Millionen mal wurde das Video am Wochenende allein auf Facebook angeschaut, erntete dabei 203.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare.