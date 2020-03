GroupM und PowerChord starten Full-Service-Lösung für lokale Händler-Kampagnen

Auf Basis von PowerChord können Hersteller mit Hyper Local für jeden Händler ihres Netzwerks markenkonforme lokalisierte Websites erstellen, die langfristig durch eine fortlaufende Optimierung eine organische Sichtbarkeit auf Google erreichen.

Anschließend lassen sich die einzelnen Händlerseiten mit Hilfe des Marketingtools Local Connect skalierbar mit gezieltem Local Targeting, automatischer Anzeigenerstellung und einem relevanten Bezug auf den Standort des Nutzers bewerben. Lokal interessierte Nutzer werden so direkt in Kontakt mit dem nächsten lokalen Händler gebracht, Leads und Abverkäufe über die lokalen Handelspartner zusätzlich angekurbelt.

Wie erfolgreich Hyper Local performt, zeigten bereits erste lokale und internationale Händler-Kampagnen: Agrarmaschinen-Hersteller Kubota konnte zum Beispiel seine Click-Through-Rate (CTR) auf den europaweiten Websites Hunderter Händler mit Hyper Local um 41 Prozent steigern – und das bei deutlich geringeren Kosten. Da man mit Hyper Local nur zielgerichtet in Händler-Einzugsgebieten wirbt, gäbe es deutlich weniger Streuverluste im Marketingbudget für Online-Werbung.

Anzeige

“Anhand unserer Analysen wissen wir, dass nicht-markengebundene Händlernetzwerke bis zu 70 Prozent des Umsatzes auf lokaler Ebene an den Wettbewerb verlieren können. Für Hersteller sind wir mit Hyper Local nun in der Lage, den Online-Traffic gezielt auf eine Marken-Website des Herstellers auf lokaler Ebene zu lenken”, erklärt Garbis Bedoian, General Manager für PowerChord in Europa.

igo

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.