Webradio-Charts der ma IP Audio: FFH und SWR1 BW größte Aufsteiger, aber Spotify überragt alle

Im Vergleich zum dritten Quartal haben fast alle Channels in der ma-IP-Audio-Statistik zugelegt. Innerhalb der Top 50 waren es 48, einzig sunshine live und Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern lagen unter dem dritten Quartal. Das große Plus der anderen Sender ist auch der Jahreszeit zu verdanken, im kalten Winter bleibt man verstärkt drinnen, hört dann u.a. auch mehr Radio-Streams.

In der Top 10 gewannen acht Sender sogar mehr als 10% dazu. Das gilt auch für die Nummer 1 SWR3, die sich um 12,8% steigerte. Der Vorsprung auf Antenne Bayern schrumpfte allerdings etwas, denn dort gab es ein Plus von 20,6%. Sogar 45,0% über dem Durchschnittsmonat des dritten Quartals liegt Hit Radio FFH. Ähnlich starke Zuwächse verzeichnet auf Rang 11 SWR1 BW mit einem Plus von 45,8%. Außerdem noch dick im prozentualem Plus: Klassik Radio auf Rang 38 mit einem Zuwachs von 39,1%.

ma 2020 IP Audio I: Top 50 Channels

Platz Channel Sessions Q4 2019 / Durchschnittsmonat vs. Q3 2019 absolut vs. Q3 2019 in % 1 SWR3 Livestream 9.735.349 1.103.776 12,8 2 Antenne Bayern antenne (simulcast) 9.184.380 1.569.594 20,6 3 1Live Livestream 8.068.639 457.609 6,0 4 WDR 2 Livestream 8.050.524 1.080.600 15,5 5 NDR 2 Livestream 6.976.031 728.800 11,7 6 Deutschlandfunk Livestream 5.739.036 477.611 9,1 7 Bayern 1 Livestream 5.064.773 866.100 20,6 8 Hit Radio FFH Simulcast 4.775.302 1.481.127 45,0 9 Bayern 3 Livestream 4.714.196 599.560 14,6 10 WDR 4 Livestream 4.271.617 638.350 17,6 11 SWR1 BW Livestream 3.498.833 1.098.369 45,8 12 NDR 1 Niedersachsen Livestream 3.252.250 491.557 17,8 13 Rock Antenne rockantenne (landesweit simulcast) 3.129.505 163.878 5,5 14 radioeins Livestream 2.799.912 228.102 8,9 15 Radio Paloma 2.694.594 185.306 7,4 16 N-Joy Livestream 2.643.012 113.804 4,5 17 hr3 Livestream 2.510.850 282.273 12,7 18 radio ffn 1.953.659 224.523 13,0 19 WDR 5 Livestream 1.897.201 205.298 12,1 20 Radio Bob! Livestream 1.797.177 121.060 7,2 21 SWR4 BW Livestream 1.690.563 220.239 15,0 22 MDR Jump Livestream 1.654.355 222.030 15,5 23 Radio Hamburg Simulcast 1.624.709 139.762 9,4 24 hr1 Livestream 1.617.270 205.504 14,6 25 bigFM Deutschlands biggste Beats 1.602.293 107.585 7,2 26 sunshine live - Simulcast 1.512.553 -9.814 -0,6 27 SWR1 RP Livestream 1.364.361 116.989 9,4 28 Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern (simulcast) 1.283.380 -70.862 -5,2 29 1Live diggi Livestream 1.277.525 90.518 7,6 30 R.SH Livestream 1.273.345 32.805 2,6 31 Deutschlandfunk Kultur Livestream 1.223.525 193.648 18,8 32 NDR Info Livestream 1.149.642 64.892 6,0 33 B5 aktuell Livestream 1.120.719 91.752 8,9 34 hr4 Livestream 1.084.052 141.848 15,1 35 104.6 RTL Livestream 1.079.379 74.503 7,4 36 Bayern 2 Livestream 1.052.571 159.846 17,9 37 Antenne Bayern Oldies but Goldies 1.003.846 32.201 3,3 38 Klassik Radio 979.155 275.131 39,1 39 Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) 975.335 119.315 13,9 40 NDR 1 Welle Nord Livestream 965.635 69.274 7,7 41 Bremen Vier Livestream 963.696 144.160 17,6 42 Radio PSR Livestream 956.146 91.815 10,6 43 radio SAW (Simulcast) 947.020 163.954 20,9 44 MDR Sachsen Livestream 935.096 165.243 21,5 45 You FM Livestream 928.242 51.061 5,8 46 Bremen Eins Livestream 910.025 108.394 13,5 47 DasDing Livestream 909.288 78.696 9,5 48 MDR Thüringen Livestream 907.300 150.475 19,9 49 Hitradio antenne 1 Livestream 899.156 150.085 20,0 50 Fritz Livestream 896.582 44.027 5,2

Quelle: ma 2020 IP Audio I / Tabelle: MEEDIA



Bei den Kombis erreichten die Gesamt-Angebote RMS Online Audio und ARD Webradio ebenso wie ARD Livestream im vierten Quartal mehr als 100 Mio. Sessions pro Monat. Verloren hat keine der Top-20-Kombis.

ma 2020 IP Audio I: Top 20 Kombis

Platz Kombi Sessions Q4 2019 / Durchschnittsmonat vs. Q3 2019 absolut vs. Q3 2019 in % 1 RMS Online Audio 106.161.716 14.023.181 15,2 2 ARD Webradio Gesamt 102.103.884 12.214.237 13,6 3 ARD Livestream Gesamt 101.857.045 12.179.720 13,6 4 RMS Online Audio Kompakt 45.613.242 6.933.510 17,9 5 RMS Online Audio 14-29 43.203.888 5.869.574 15,7 6 WDR Webradio Gesamt 24.491.095 2.581.070 11,8 7 WDR Livestream Gesamt 24.326.768 2.557.304 11,8 8 SWR Webradio Gesamt 18.522.621 2.777.888 17,6 9 SWR Livestream Gesamt 18.440.109 2.767.137 17,7 10 SpotCom Online Audio 18.362.840 2.680.627 17,1 11 NDR Livestream Gesamt 17.343.946 1.757.275 11,3 12 Regiocast Digital Group 15.822.530 1.089.604 7,4 13 Studio Gong Webcast 14.952.391 1.424.342 10,5 14 Radio-Kombi CP Media Online Audio Südwest 14.117.153 452.356 3,3 15 Antenne Bayern Online Audio 14.068.819 2.465.857 21,3 16 BR Livestream Gesamt 13.391.943 2.018.403 17,8 17 Studio Gong Simulcast 12.410.314 1.080.234 9,5 18 SpotCom simulcast Kombi 12.313.885 1.733.472 16,4 19 radio NRW digital Gesamt 12.209.096 1.275.721 11,7 20 radio NRW simulcast 11.552.627 998.489 9,5 Anzeige

Quelle: ma 2020 IP Audio I / Tabelle: MEEDIA



Trotz der eindrucksvollen Zahlen von mehr als 100 Mio. Sessions gibt es einen Anbieter, der noch populärer ist als die beiden großen deutschen Audio-Vermarkter: Spotify. Mit einem Plus von 12,2% bzw. 14,6 Mio. Sessions steigerte sich der Streamingdienst auf 133,9 Mio. Wohlgemerkt: Mitgezählt werden hier nur die werberelevanten Nutzer, die kein Premium-Account besitzen. Zum Vergleich: 133,9 Mio. sind mehr als die Sessions, die die größten 58 Channels zusammen erreichen.

ma 2020 IP Audio I: Top 3 Personal Radio + User Generated Radio

Platz Anbieter Sessions Q4 2019 / Durchschnittsmonat vs. Q3 2019 absolut vs. Q3 2019 in % 1 Spotify 133.876.319 14.579.791 12,2 2 laut.fm 9.172.571 2.047.406 28,7 3 radionomy 7.709.415 619.445 8,7

Quelle: ma 2020 IP Audio I / Tabelle: MEEDIA



