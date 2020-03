Der Corona-Effekt: Werbeausgaben könnten 2020 schrumpfen

Die Hiobsbotschaften durch das Coronavirus reißen nicht ab. Nachdem die New York Times zu Wochenbeginn vor schwächeren Anzeigenbuchungen wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit durch die Pandemie warnte, passt auch Werbemulti Publicis seine Schätzungen für die weltweiten Werbeausgaben in diesem Jahr nach unten an. Das World Advertising Research Center rechnet unterdessen mit "spürbaren Folgen" für die Werbewirtschaft, sollten die Mega-Events Olympia und die Fußball-EM ausfallen.