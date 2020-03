#trending // die türkisch-griechische Grenze und chinesische Luft

Die perfiden Spielchen des türkischen Präsidenten Erdogan mit Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze beschäftigten die Social-Media-Öffentlichkeit in Deutschland und Österreich am Wochenende. Artikel wie “Kurz: ‘Illegale Migranten nicht weiterwinken’” der “Kronen Zeitung” oder “Tränengas gegen flüchtlinge – Erdogan: ‘Wir haben die Tore geöffnet’” der “Bild” landeten am Samstag weit oben in den Social-Media-News-Charts, am Sonntag war es die “Welt”, die mit “‘Deutschland sollte Kapazitäten an Flüchtlingsunterkünften wieder aktivieren’” die meisten Interaktionen einsammelte. Das Wort “Social-Media-Öffentlichkeit” ist dabei aber sehr relativ, denn es waren wieder einmal AfD-Kreise, die vor allem auf Facebook das Thema gepusht haben.

Die Corona-Panik schwächte sich am Wochenende unterdessen zumindest in Sachen Social Media und Google-Suchen spürbar ab. Tatsächlich war es ein “Spiegel”-Artikel mit einer verblüffenden Nebenwirkung des Virus, der die meisten Likes & Co. zum Thema Corona einsammelte: “Satellitendaten: Coronavirus führt in China zu Rückgang der Luftverschmutzung” belegte am Sonntag mit rund 30.000 Reaktionen Platz 2 der Social-Media-News-Charts hinter dem oben genannten “Welt”-Artikel.

Einige der populärsten Kommentare auf der “Spiegel”-Facebook-Seite lauteten: “Die Welt müßte uns abschütteln,dann ginge es ihr besser.

Aber unsere Spezie möchte noch ein bißchen bleiben,daher müssen wir(alle)etwas zurückrudern” und “Das ist doch schön, saubere Atemluft durch das Virus. Einer der “positiven” Aspekte des Coronavirus ist das Abbremsen der Weltwirtschaft, die gesunde Ernüchterung nach diesem “Wachstum währt ewig-Glaubens”, die Reduzierung des maßlosen Konsums, der Ressourcenverschwendung, der Umweltverschmutzung und des Klimawandels z.B. durch Flugreisen. Wer braucht ein neues iPhone, wenn das “alte” voll funktionsfähige nach zwei Jahren bereits in der Mülltonne oder im Elektrokeller landet? Wie viele Tonnen an Gütern und Produkten aus China werden nach kurzer Zeit gleich wieder weggeworfen? Deshalb tut diese Auszeit uns, unserem Ökosystem und dem Planet Erde, den wir gerade ohnehin an die Wand fahren, gut.”