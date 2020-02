trending: Kälbertransporte in den Libanon, “Ha La Land”, Bake Fakes

#trending // Kälbertransporte in den Libanon Der größte Aufreger im deutschsprachigen Social Web kam am Mittwoch aus Österreich. Dort berichteten zahlreiche Medien über Foto- und Video-Aufnahmen, die Tierschützer im Libanon angefertigt haben. Drauf zu sehen sind vollkommen unwürdige Zustände, in denen Kälber getötet werden. Kälber, die zuvor viel zu jung aus Österreich exportiert worden sind. “Falter.at” sammelte mit der Story die meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen ein, nämlich 25.800. Der Text “Geboren in Tirol, Tod im Libanon” war damit am Mittwoch der erfolgreichste journalistische Artikel im deutschsprachigen Raum. Platz 2 ging ebenfalls an das Thema: Die “Kleine Zeitung” kam mit “Leidensweg heimischer Kälber bis in den Libanon verfolgt” auf 19.200 Reaktionen. Auch die “Kronen Zeitung” kam mit “Tod im Libanon: Der Weg österreichischer Kälber” auf eine fünfstellige Interaktionsrate, 14.900 Shares & Co. gab es.