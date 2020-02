#trending // Sharon Osbournes Haare Als Birgit Schrowange sich 2017 entschied, ihre Haare nicht mehr zu färben, sondern zu ihren grauen Haaren zu stehen, war das tagelang ein großes Gesprächsthema. Die US-amerikanische Birgit Schrowange heißt nun Sharon Osbourne. Die TV-Moderatorin und Ehefrau des Rockmusikers Ozzy Osbourne will sich ihre Haare auch nicht mehr färben und trägt nun weiß statt rot. Der entsprechende Artikel des Magazins “People” mit der Headline “Sharon Osbourne Debuts White Hair After Dyeing It Red for the Past 18 Years” kam auf 257.000 Likes & Co., war damit am Dienstag deutscher Zeit der erfolgreichste englischsprachige Artikel. Die Resonanz war wie bei Schrowange damals extrem positiv mit zahllosen lobenden Facebook-Kommentaren.