Medienmarkt USA: Lokal-Zeitungsgruppe McClatchy ist pleite

Eine der größten US-Zeitungsgruppen, der zahlreiche Lokalblätter gehören, hat nach amerikanischem Insolvenzrecht Gläubigerschutz beantragt. Die 30 Redaktionen der McClatchy-Gruppe werden während des Verfahrens "normal weiter arbeiten", erklärte das an der New Yorker Börse notierte Pressehaus am Donnerstag.