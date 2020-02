Neue Podcast-Plattform Julep will Werbungtreibende und Produzenten zusammenbringen

Marcus Englert: “Mit Julep steigen wir in einen rasant wachsenden, aber in der Monetarisierung unterentwickelten Markt ein. Im Vergleich zu den USA hinken wir in Deutschland drei bis vier Jahre hinterher. Das Potenzial ist enorm. Ich bin überzeugt, dass Julep noch in diesem Jahr zum führenden Partner für Werbetreibende und Podcaster hierzulande aufsteigen wird.”

Geschäftsführer Steffen Hopf: “Es gibt eine Fülle an Podcasts im Markt. Bislang jedoch keine etablierten Möglichkeiten für Werbetreibende, übergreifend Podcasts als Werbemedium zu nutzen. Genau an diesem Punkt setzen wir an. Wir bieten Werbetreibenden das perfekte Umfeld für ihre Marken im Audiobereich.”

swi