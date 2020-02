Antenne Bayern verpasst sich neue Struktur und erweitert das Führungsteam

Mit aufwändigen Produktionen wie “Dunkle Heimat” investiert Antenne Bayern schon länger stark im Podcast-Segment. Geschäftsführer Felix Kovac: “Schon heute ist Antenne Bayern zum Beispiel mit der preisgekrönten Podcast-Reihe ‘Geheimakte Peggy’ oder dem reichweitenstärksten Web-Only-Programm ‘Oldies but Goldies’ führend unter allen privaten Radiosendern in Deutschland. Zukünftig investieren wir noch stärker in die Kreation und Produktion von innovativem digitalem Content sowie in die Aktivierung von Nutzer- und Nutzungsdaten, damit wir durch die Ausspielung von personalisierter Werbung unseren digitalen Umsatzanteil deutlich steigern.”

Erhöhung der digitalen Reichweite im Fokus

Die neuen Strukturen sollen Workflows optimieren und die Kommunikation zwischen den Bereichen fördern. “Besonderen Fokus richten wir dabei auf die Erhöhung unserer digitalen Reichweite sowie der Aktivierung unserer Hörer über alle Kanäle hinweg: on air ebenso wie online via Website, Social Media oder Skills, auch in Verbindung mit unseren off-air-Maßnahmen”, so Kovac.