Alibaba-Bilanz: Chinas E-Commerce-Gigant wächst weiter dynamisch, aber die Mediensparte verliert eine halbe Milliarde Dollar

Das Ausrufezeichen der Bilanzsaison kommt zum Schluss – und es kommt aus Fernost. Der wertvollste Konzern aus dem Reich der Mitte konnte bei Vorlage seines neusten Zahlenwerks die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.

Zwischen Oktober und Dezember legten die Erlöse des größten Online-Marktplatz-Betreibers der Welt erneut um beachtliche 38 Prozent auf 161 Milliarden Yuan (23,2 Milliarden Dollar) zu. Die Analystenschätzungen, die bei 22,87 Milliarden Dollar gelegen hatten, wurden damit übertroffen.

Alibabas Nettogewinn konnte die Erwartungen der Wall Street ebenfalls deutlich überbieten: Im Schlussquartal des Kalenderjahres 2019 steigerte Alibaba den Konzerngewinn auf bereits 52,3 Milliarden Yuan (7,5 Milliarden Dollar) – unter dem Strich wuchs das Konzernergebnis im Weihnachtsquartal um 58 Prozent.

$BABA reports December Quarter 2019 Earnings: Another strong quarter; robust growth across our businesses: https://t.co/6bHEZwKJJa pic.twitter.com/7SSSYKN3SK

— Alibaba Group (@AlibabaGroup) February 13, 2020