Die Nils-Peter-Hey-Kolumne: Sind Sie etwa auf die populistischen Parolen der Digitalprediger hereingefallen?

Von Nils-Peter Hey

“Was macht er da, lesen? Der muss ja Zeit haben!” So lese ich in den Blicken meiner Mitarbeiter, wenn ich auf dem Bürosofa die kreative Auszeit suche. Hallo, Du schön verglaste New Work-Atmosphäre. Privatsphäre Fehlanzeige. Ich blinzele kurz über den Rand meiner koreanischen Informationszentrale und scrolle weiter.

Im Feed-Nirvana stoppt mein Blick, der Daumen quietscht, ein wohliger Schauer durchfährt meine Filterblase. Es ist die Art von Schauer, die durch Erinnerungen an längst vergessene Zeiten ausgelöst wird. “Print-Mailings sind auf dem Vormarsch”, schreibt ein Kommunikationsmagazin. Vor meinem inneren Auge zieht der unvergessene Professor Siegfried Vögele auf seiner Dialog-Marketing-Wolke vorbei. Am Tageslichtprojektor sitzend ertönt sein markantes Lachen. Ein Blick auf meine Smartwatch versichert mir, ich bin nicht im Jahr 1980. War es das jetzt mit dem Digitalen? Werden nun die finnischen Wälder zu Papier verarbeitet, um unsere Briefkästen zu fluten? Ist die Wiederkehr der Print-Mailings Vorbote einer neuen Retro-Welle?

Als König Content seinem Sarkophag entstieg

Nein, verstehen Sie mich richtig: Retro ist toll! Seit der gute alte Inhalt vor ein paar Jahren als König Content seinem Sarkophag entstieg, wird getextet, was das Zeug hält. Jede Marketing-Generation braucht halt ihre Zeit, bis sie das Rad neu erfindet. Die Älteren haben es naturgemäß hinter sich. Nun feiert die aufstrebende nächste Generation die Renaissance des Inhalts in der Wirtschaftskommunikation, als hätte sie ihn erfunden. Erfunden hat sie aber bloß Buzzwords wie Content und Storytelling. Und das alles, nachdem sie mehr als eine Dekade das Web mit SEO-Müll vollgekippt hat. Besser die Erkenntnis kommt spät als nie. Bezahlt haben das Lehrgeld die Kunden. Zwischenzeitlich war auch die “Customer Journey” hip, ursprünglich ein gut abgehangenes Konzept aus der Architektur. Clevere Marketer haben es für sich vereinnahmt, um die Aneinanderreihung von Interaktionen beschreibbar zu machen. Irgendwann merkte man, dass es die hochgejubelten “emotionalen Touchpoints” beim Betatschen von Bildschirmen – welch‘ Überraschung – gar nicht gibt, es sei denn, es handelt sich um einschlägige Streamingportale. Jeder lernt mit der Zeit am eigenen Körper, dass das wahre Leben nicht digitalisierbar ist. Da kann man in Pitches und Präsentationen so lange von “digitalen Kundenerlebnissen” schwärmen, wie man will.

Wer der Marketing-Szene in den letzten Monaten gefolgt ist, konnte spüren, dass vorsichtig Demut aufkeimt. Vertreter großer Marken räumen ein, dass der digital-dogmatische Pfad ein Irrweg ist. “Da kommt Hoffnung auf”, würde Thomas “Mr. Media” Koch sicher sagen. Wenn die Halter von millionenschweren Etats den Blick senken und eingestehen, dass die Sichtbarkeit und Zustimmungswerte ihrer Marken dramatisch zurückgegangen sind, weil sie auf die populistischen Parolen der Digitalprediger hereingefallen sind. Wir finden uns fortan in einer Zeit wieder, in der das Befingern von “echten” Dingen neue Kommunikationserotik verspricht. Das freut Leute mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung, nachdem das Nicht-Digitale von allen Konferenzlautsprechern mit den Worten “… ist tot!” in die ewigen Jagdgründe geschossen wurde. Klarer Fall von Selbsttäuschung einer ganzen Branche und vor allem Betrug an den zahlenden Markenunternehmen, die von Agenturen, Beratern und sonstigen Hellsehern zu Recht eine anständige Beratung einfordern. Im Pitch und auf Konferenzbühnen sind Realo-Konzepte oft unterlegen, während Hipster mit ihrer Nase-im-Wind-Rhetorik vorne lagen. Wollten die Mandanten eigentlich beschissen werden? Ein Teufelskreis.

Hilfe, Marketer machen einfach immer alles kaputt