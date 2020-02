Werbeboom: Pinterest setzt 2019 bereits 1,1 Milliarden Dollar um

Es gibt nachhaltiges Werbewachstum außerhalb von Facebook, Instagram & Co. Auch Pinterest wächst beständig und dynamisch, wie das neue Zahlenwerk für das Schlussquartal 2019 beweist. Bereits 400 Millionen Dollar konnte die selbsternannte Ideenplattform umsetzen und damit die Erwartungen der Wall Street deutlich übertreffen. Die Folge: Nach Handelsschluss schießt die Pinterest-Aktie um mehr als 17 Prozent nach oben.

The Winner takes it all? Nicht im hartumkämpften Markt von Werbung im Social Media-Umfeld. Dass es eine Koexistenz neben Facebook und Instagram geben kann, haben diese Woche erst Snap, dann Twitter mit zweistelligem Wachstum vorgemacht.

Nach Handelsschluss zog Pinterest nach. Das zehn Jahre alte Internet-Unternehmen aus San Francisco konnte im Schlussquartal 2019 bereits 400 Millionen Dollar umsetzen und damit die Analystenschätzungen, die noch bei 368 Millionen Dollar gelegen hatten, deutlich übertreffen.

Umsätze sollen 2020 bereits auf 1,52 Milliarden steigen

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte der Social Media-Anbieter seine Erlöse um mehr als 46 Prozent steigern. Im Gesamtjahr 2019 erlöste Pinterest bereits 1,14 Milliarden Dollar – ein Zuwachs von gar 51 Prozent gegenüber 2018. Für 2020 gab CEO Ben Silbermann die Umsatzprognose von 1,52 Milliarden heraus, die ebenfalls leicht über den Erwartungen der Wall Street lag.

Unter dem Strich verliert Pinterest allerdings wieder Geld. Nachdem im vierten Kalenderquartal 2018 noch ein Nettogewinn von 47 Millionen Dollar eingefahren wurde, musste der App-Anbieter diesmal ein Minus von 35 Millionen Dollar ausweisen, das allerdings wegen gestiegener Investitionen erwartet worden war.

Neuerfindung als Ideenplattform

Der von Ben Silbermann gegründete Social Media-Dienst nach seinem Launch 2010 neben Instagram als die nächste große Bilder-Plattform. Eine Dekade später ist klar, wer das Rennen gemacht hat: Instagram ist als Facebook-Tochter längst zum Wachstumstreiber des Social Media-Pioniers geworden, der als ein eigenständiges Unternehmen mehr als 200 Milliarden Dollar wert wäre.

Pinterest gelang jedoch die Neuerfindung als Ideenplattform, die Nutzern dabei helfen will “kleine und große Projekte im Alltag umzusetzen” – von Rezept- oder Einrichtungsideen bis zu Inspirationen für den Kurztrip. Mehr als 300 Millionen Mitglieder nutzen Pinterest inzwischen mindestens einmal im Monat – 70 Prozent davon sind Frauen. 40 Prozent der Mitglieder verfügen über ein Haushaltseinkommen von über 100.000 Dollar pro Jahr.

Pinterest-Aktie schießt um 18 Prozent nach oben

Im April vergangenen Jahres debütierte Pinterest schließlich an der New Yorker Börse und erlebte seitdem eine veritable Achterbahnfahrt. Auf ein furioses Börsendebüt folgte eine Durstrecke, die von einem Kursfeuerwerk und dann von einem erneuten Einbruch gefolgt war.

Phasenweise notierten die Anteilsscheine von Pinterest gar wieder unter dem Ausgabekurs von 19 Dollar. Das neue Zahlenwerk verleiht dem Social Media-Pionier jedoch nun wieder neuen Auftrieb: Die Anteilsscheine von Pinterest legten in Erwartung der Quartalszahlen erst 5 Prozent, dann nach Verkündung der Bilanz weitere 18 Prozent zu. Bei Kursen von wieder 27 Dollar wird Pinterest inzwischen wieder mit 15 Milliarden Dollar bewertet.

