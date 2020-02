Von wegen werbefrei: Wie KFC Reklame bei Spotify Premium platzierte

Von

Spotify Premium ist eine werbefreie Zone. Eigentlich. Denn dem Fast-Food-Riesen Kentucky Fried Chicken (KFC) ist es mit einer kreativen Idee gelungen, dort Reklame unterzubringen. Das berichtet “Design Taxi”. Dabei halfen dem amerikanischen Unternehmen die drei Musiker Flipperachi, Moh Flow und Shébani. Wie der Konzern in einem Video erklärt, “hackten” Mitarbeiter die drei Accounts und übernahmen für eine Weile die Regie. Um an einer Stelle einen neuen Burger zu bewerben, an der “noch nie jemand zuvor geworben hatte”. Wirklich “gehackt” wurde freilich gar nichts, Spotify war in die Aktion involviert.

Das Produkt war danach nicht nur auf Profilbildern und Coverfotos (Photoshop sei dank) zu sehen. In den Biografien der Künstler verbarg sich zudem eine Zutatenliste – klickte man auf die nächsten Events, wurde man zur nächsten KFC-Filiale weitergeleitet. Die Songs aus der Playlist eines Künstlers ergaben hintereinander gelesen “Discover, New, Kentucky, Burger, Come & Visit, KFC. Get It, Before It’s Too Late”. Mittlerweile sind alle Profile zu ihrer ursprünglichen Form zurückgekehrt.

Die Aktion war gut durchdacht – und erzielte so auch den gewünschten Effekt, nämlich Aufmerksamkeit zu erregen. Ein großes Aber gibt es dennoch: Kunden zahlen schließlich für Spotify Premium, um eben keine Werbung ansehen zu müssen. Dementsprechend sind die meisten User nicht sonderlich begeistert von der trojanischen Reklame. Eine Wiederholung durch andere Werbungtreibende ist unter keinen Umständen erwünscht, wie diese Posts zeigen.

If this became a common thing I would just ditch the service, I use Premium specifically for no advertisements of any kind — WeirdScienceX (@WeirdScienceX) February 4, 2020

The problem is @spotify. They should give us back the money we payed this month!!!!!! 😑😑😑😑 — COMINGBACKASWEARE (@cbackasweare) February 5, 2020

Außerdem verstieß Spotify mit der Kampagne gegen die eigenen Richtlinien. Eine Stellungnahme des Konzerns blieb bislang aus.

