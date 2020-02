Neue Digital-Agentur: MDR und ZDF Digital stellen Tochter ida vor

Die gemeinsame Innovations- und Digitalagentur heißt ida und soll “ein wichtiger Baustein” im Veränderungsprozess des MDR und des KiKA werden (MEEDIA berichtete). “Wir setzen auf Geschwindigkeit – deshalb erwarten wir kontinuierlich Impulse, spannende digitale Produkte und Ideen”, wird MDR-Intendantin Karola Wille in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

15 Mitarbeiter im Co-Working-Space

Zum künftigen Angebot von ida sollen unter anderem technische Services und Produkte, digitales Storytelling, Datenjournalismus sowie Innovations- und Dialogmanagement gehören. Geschäftsführer der Agentur wird Matthias Montag. Er war bisher Referent in der MDR-Programmdirektion Leipzig und Mitglied im MDR Digitalboard. Zuvor verantwortete er bei KiKA die digitalen Angebote, darunter die Gründung des “KiKA-Player”.

Die operative Tätigkeit soll die Agentur voraussichtlich am 1. April 2020 aufnehmen. Für den Start ist laut Ankündigung ein Team aus 15 Mitarbeitern geplant, das sich in einem Co-Working-Space in der Leipziger Innenstadt niederlassen wird. Im Herbst dieses Jahres soll darüber hinaus ein Standort in Erfurt eröffnet werden, in dem digitale Angebote für Kinder im Fokus stehen. Erste Aufträge sollen unter anderem die Nutzerforschung sowie Beratungsleistungen für Innovationsprojekte sein.

Ein “hochattraktiver Standort”

“Die Region Mitteldeutschland mit Leipzig im Zentrum und Erfurt als Standort unseres gemeinsamen Kinderkanals ist hochattraktiv und ideal, um digitale Innovationen für unsere Häuser voranzutreiben”, erklärte ZDF-Intendant Thomas Bellut. Basis für die gemeinsame Gründung sei dabei auch, dass man “seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll” zusammenarbeite.

bek

