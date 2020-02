Marina Bunzl fängt als Head of Marketing Central Europe bei AppsFlyer an

Sie kommt vom App-Retargeting-Anbieter Remerge, wo sie als Head of Global Marketing gearbeitet hat. Einen Schwerpunkt ihrer neuen Tätigkeit setzt Bunzl laut Unternehmensmitteilung auf die Planung lokaler und paneuropäischer Branchen-Veranstaltungen. Damit investiert AppsFlyer, das erst kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 210 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, nun auch in den Ausbau des Deutschland-Teams und der Marketingaktivitäten vor Ort und in ganz Europa.

Bunzl berichtet an David Llewelyn, Marketing Director EMEA. Den Event-Auftakt macht am 6. Februar das Launch-Event zu MAMA Boards Berlin, einer von AppsFlyer produzierten Reihe von Lehrvideos mit lokalen Experten. In der Berlin Edition sind u.a. Marketer von Blinkist, Babbel, Free Now und Kolibri Games dabei.

