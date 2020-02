#trending // Shakira und Jennifer Lopez

Die Super-Bowl-Halbzeitshow hat im Social Web für sehr viel Buzz gesorgt. Die beiden Sängerinnen Shakira und Jennifer Lopez feierten dabei auch mit ihren eigenen Profilen große Erfolge. So kam Shakira auf Instagram mit einem entsprechenden Post auf 4,92 Mio. Likes, Jennifer Lopez folgt knapp dahinter mit 4,87 Mio. Shakira postete auch noch ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: “Thank you @jlo for a night that shows how much Latinos have to offer! #SuperBowl“. 3,74 Mio. Likes gab es dafür.

Die volle Show der beiden erreichte – offiziell veröffentlicht von der NFL – auf YouTube in weniger als 24 Stunden unglaubliche 44 Millionen Views. Platz 1 in den YouTube-Trends zahlreicher Länder, u.a. auch in Deutschland.