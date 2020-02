Jörg Pfeiffer und Theresa Rentsch: dpa holt Daten- und Produkt-Experten von Axel Springer und Google

Jörg Pfeiffer wechselt von Google zur dpa und wird Mitte Februar 2020 als Produktmanager Automated Content & Data Journalism einsteigen. Theresa Rentsch verstärkt ab Februar 2020 das dpa-Produktteam und wird als Head of Product Management die Leiterin der redaktionellen Produktmanager. Sie kommt aus dem Digitalbereich der "Welt".

Jörg Pfeiffer soll seine datenjournalistische Expertise für neue Produkte im Datenbereich einbringen. Dazu gehört die Formatentwicklung für Automated Content durch Daten- und Storytelling-Tools mit externen Daten (z.B. Gehaltsstatistiken). Außerdem soll er die operative Steuerung und kundenorientierte Umsetzung neuer datenjournalistischer Produkte durch die Integration von technischem und journalistischem Knowhow vorantreiben.

Theresa Rentsch soll sich als Head of Product Management schwerpunktmäßig um die Steuerung der redaktionellen Produktmanager (Agenda, Automated Content, Media Intelligence, Sportdaten) kümmern. Sie wird das Produktmanagement weiterentwickeln und an der Entwicklung neuer Produkte mitwirken. Sie berichtet an die stellvertretende dpa-Chefredakteurin Niddal Salah-Eldin.

Pfeiffer war in den letzten Jahren beim Google News Lab. Im Team von Simon Rogers beschäftigte er sich mit der datenjournalistischen Auswertung von Google Trends und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Journalismus. Rentsch leitete bis Januar 2020 als Head of Product Management die digitale Produktentwicklung der “Welt”.

swi

