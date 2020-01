#trending // “Bretonische Spezialitäten”

Was ich an den Amazon-Charts u.a. so spannend finde, dass sich sie immer wieder in meinen Analysen erwähne: die Tatsache, dass Produkte dort auch dann auftauchen, wenn sie längst noch nicht erschienen sind. So verdrängte am Donnerstag ein Buch “Das NEINhorn” von Platz 1 der Buch-Charts, das erst in fast fünf Monaten erscheint. Allzu überraschend ist das dennoch nicht, denn “Bretonische Spezialitäten” ist der neunte “Kommissar Dupin”-Krimi des deutschen Autoren Jörg Bong alias Jean-Luc Bannalec.

Warum wenig überraschend? Die beiden ersten der acht “Dupin”-Krimis landeten in Deutschland auf Platz 2 der Bestsellerliste “Hardcover Belletristik”, die anderen sechs auf Platz 1. “Bretonische Spezialitäten” wird das im Juni sicher auch wieder gelingen, schon allein, weil die Vorbestellungen, die bei Amazon bereits jetzt in die Charts eingerechnet werden, in den offiziellen Bestsellerlisten erst in der ersten Woche nach Erscheinen gewertet werden.