Spotify: “Fest & Flauschig”-Podcast mit Böhmermann und Schulz künftig zweimal pro Woche

So soll es neben der regulären “Fest & Flauschig”-Ausgabe sonntags ab 29. Januar auch immer mittwochs eine Ausgabe geben. Die Mittwoch-Ausgabe wird “Fest & Flauschig – Auf die Hand” heißen, soll deutlich kürzer sein und auf aktuelle Themen eingehen. Es werde in der Mittwoch-Ausgabe “bekannte und neue Elemente” geben, so Spotify.

Zuletzt hatten Schulz und Böhmermann ihre traditionell live aufgezeichnete Weihnachtsfolge unter dem Motto “Once upon a Time in Vegesack, aufgenommen im Bremer Stadtteil Vegesack, wo Jan Böhmerman aufgewachsen ist, präsentiert.

“Fest & Flauschig ” ist einer der meist gehörten Spotify Exklusiv-Podcasts in Deutschland und weltweit.

