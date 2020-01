Umfrage: Drei Viertel der jungen Leser halten E-Paper-Ausgaben von Zeitungen für sinnvoll

Konkret gefragt können sich 75 Prozent der Befragten nicht grundsätzlich vorstellen, die abonnierte Tageszeitung nicht mehr in gedruckter Form, sondern nur noch als E-Paper zu lesen.

Bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist die Akzeptanz von E-Paper laut der Umfrage höher. 77 Prozent der beftagten Jungen halten E-Paper für “sehr sinnvoll”, bzw. “eher sinnvoll”. In der Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil 59 Prozent.

Fast ein Drittel gab an, in den vergangenen 14 Tagen ein E-Paper einer Tageszeitung gelesen zu haben. Von den Nicht-Lesern gibt wiederum etwa ein Drittel ein grundsätzliches Interesse an der E- Paper-Nutzung an. Auch hier sind es vor allem die Jüngeren, die Interesse zeigen.