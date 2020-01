Netflix-Bilanz: In den USA kommt das Abonnenten-Wachstum fast zum Erliegen

Von

Es ist der viel beachtete Startschuss der traditionellen Berichtssaison: Die Quartalsbilanz von Netflix. Im vergangenen Jahr hat die hyperbolische Wachstumsstory des US-Streaming-Anbieters von Serien und Filmen, der in den späten 90er-Jahren noch als Versender von DVDs begonnen hatte, aufgrund neuer Konkurrenz an Dynamik eingebüßt.

In Dollar und Cent entwickelten sich Netflix‘ Geschäfte im vierten Quartal 2019 größtenteils im Rahmen der Wall Street-Erwartungen. Die Umsätze trafen mit 5,47 Milliarden Dollar fast punktgenau die Analystenschätzungen, die bei 5,45 Milliarden Dollar gelegen hatten, während der Gewinn mit 1,30 Dollar je Anteilsschein höher ausfiel als die Analystenprognosen. Gegenüber dem Vorjahr hat Netflix dabei einen Erlöszuwachs von 31 Prozent verbucht.

Netto verdiente Netflix mit 587 Millionen Dollar fast das Vierfache des Vorjahresergebnisses, allerdings häuft der US-Konzern seit Jahren für seine aufwendigen Content-Produktionen immer neue Schulden in Milliarden-Höhe an, die nicht in die Bilanzierung des Tagesgeschäfts mit einfließen.

Das Hauptaugenmerk der Analysten liegt unterdessen seit jeher in der Nutzerentwicklung. CEO Reed Hastings konnte im Weihnachtsquartal 8,76 Millionen neue zahlende Abonnenten vermelden.

Netflix lag damit marginal unter den Zuwächsen aus dem Vorjahresquartal, als der nach Disney zweitwertvollste Medienkonzern der Welt 8,84 Millionen Neukunden verbucht hatte, konnte aber die eigenen Schätzungen und Erwartungen der Wall Street übertreffen, die bei 8,33 Millionen neuen Mitgliedern gelegen hatten.

Allerdings scheint der 22 Jahre alte Internet-Pionier den Einfluss der erst im November vergangenen Jahres gestarteten Streaming-Dienste von Apple und Disney scheint Netflix auf dem Heimatmarkt in den Nutzerzahlen bereits zu spüren.

JUST IN: Shares of Netflix slide in after-hours trading after the company reported fourth quarter results.

Netflix beat top and bottom lines for the quarter, but missed analysts' expectations for domestic subscriber adds. pic.twitter.com/qJqAHsNO3y

— CNBC (@CNBC) January 21, 2020